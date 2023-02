Ruby ter | la premier Meloni ritira la costituzione di parte civile contro Berlusconi “Nuova scelta | questo governo è l’espressione diretta della volontà popolare

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Tra gli imputati c’è anche il presidente di Forza Italia. Chigi: «La formazione di un nuovodi espressionedetermina una rivalutazionefatta in origine»

La presidenza del Consiglio ha comunicato di avere in data odierna dato incarico all'avvocatura dello Stato perché revochi la propria costituzione di parte civile nel processo penale 'c.d. '' a carico - fra gli altri - del senatore Silvio Berlusconi'. La costituzione, si legge nella nota di Palazzo Chigi, 'era stata disposta nel 2017 dal governo Gentiloni, un esecutivo a guida ...A due giorni dalla sentenza di primo grado - prevista per mercoledì - palazzo Chigi ha scelto di revocare la costituzione di parte civile nel filone milanese del processo, che vede il ...

Ruby ter: il Governo ritira la costituzione di parte civile Agenzia ANSA

Ruby ter: la premier Meloni ritira la costituzione di parte civile contro Berlusconi: "Nuova scelta, questo g… la Repubblica

Ruby ter, il Governo ritira la costituzione di parte civile Corriere della Sera

Ruby ter, la premier Meloni ritira la costituzione di parte civile contro Berlusconi. “Nuova scelta, questo g… La Stampa

Ruby ter: il governo Meloni ritira la costituzione di parte civile contro Berlusconi la Repubblica

Nel processo Ruby-ter, Palazzo Chigi non sarà parte civile. A comunicarlo è stata la stessa presidenza del Consiglio con una nota nella quale di informa che in data odierna è stato dato incarico ...La Presidenza del Consiglio informa di avere in data odierna dato incarico all'Avvocatura dello Stato perché revochi la propria costituzione di parte civile nel processo penale "Ruby ter" a carico - ...