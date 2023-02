Rossetto rosso | eye-liner glitter e pancione Riri manda in visibilio i fan

Leggi su iodonna

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Annunciata con un beauty look elaborato a base di trecce scultura, l’esibizione di Rihanna al Super Bowl 2023 non delude le aspettative. La cantante 34enne è splendida con la super treccia e il makeup minimale a base di. In perfetto pendant con il look che annuncia il suo secondo bebè in arrivo. Rihanna, i beauty look più belli guarda le foto Rihanna regina (incinta) del Super Bowl 2023 Attesissimo da settimane, l’Half Time Show del Super Bowl 2023 hato in delirio il pubblico con la performance della cantante di Umbrella e ...