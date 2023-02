Roma | militare ucciso | c’è un sospettato

(Di lunedì 13 febbraio 2023) (Adnkronos) – C’è unper l’omicidio delDanilo Salvatore Lucente Pipitone, morto ieri adopo un’aggressione tra venerdì e sabato notte a Centocelle. Le forze dell’ordine sono sulle tracce di un uomo di circa 30 anni di origine tunisina, detenuto fino al 4 aprile 2018 per spaccio di droga. L’ultimo atto presso l’Ufficio Immigrazione della Capitale risale invece al 2013. Sulla vicenda indagano i poliziotti della Squadra Mobile. L'articolo proviene da Italia Sera.

