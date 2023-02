Roma | impresa di spaccio a conduzione familiare | padre e figlio nei guai per droga

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 13 febbraio 2023). La storia di questo arresto parla di una vera e propria attività dicomplici in affari loschi, con la complicità di un altro ragazzo, di soli 19 anni che si era unito alla ”famiglia” per poter contribuire agli affari., gestiva mercato di stupefacenti sul litorale nord di: arrestato pusher, un problema radicato Lanella Capitale non si ferma mai, e non solamente per le strade. Per tale ragione, proseguono incessanti da parte dei poliziotti della Questura di, le operazioni volte alla repressione dei reati inerenti lo. La cocaina e l’hashish vanno per la maggiore, ma il ...