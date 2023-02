(Di lunedì 13 febbraio 2023) Stephan El, attaccante della, vaildicon il club giallorosso. Ecco la situazione Stephan El, attaccante della, vaildicon il club giallorosso. La scadenza deldell’azzurro è prevista per fine stagione. Il giocatore attualmente percepisce 3.5 milioni di euro annui e pur di restare allasarebbe disposto a tagliarsi lo stipendio. El Shaarawy aspetterebbe solamente un chiamata da parte di Tiago Pinto per accettare la sua proposta di. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Stephan El, attaccante della, va verso il rinnovo di contratto con il club giallorosso. Ecco la situazione Stephan El, attaccante della, va verso il rinnovo di contratto con il club ...Lanon ci sta e al 15mo sfiora il pareggio con El, murato provvidenzialmente da Falcone dopo un bel tacco di Abraham. Dal corner successivo però nasce l'episodio che porta all'1 - 1 ...

Roma, tempo di rinnovi: fiducia El Shaarawy, Smalling e Matic in bilico Footballnews24.it

Roma, El Sharaawy verso il rinnovo di contratto Calcio News 24

Roma, capitolo rinnovi: per El Shaarawy vicina la fumata bianca. Attesa per Smalling e Matic Ok Calciomercato

Le probabili formazioni di Lecce-Roma: El Shaarawy confermato, dubbio Colombo TUTTO mercato WEB

Lecce-Roma, le scelte ufficiali: Mourinho lancia El Shaarawy Sportitalia

dall’altra un Lecce che ha pareggiato in casa con la Roma e intenzionata a fare un colpo esterno. Si prospetta un match pieno di colpi di scena, ma analizziamo dove vedere la partita in streaming e ...Salisburgo-Roma si avvicina ed arrivano buone notizie per mister Mourinho ... Ora il numero 31 potrà entrare in ballottaggio con Stephan El Shaarawy e Nicola Zalewski, entrambi utilizzati sulla corsia ...