Rocca vincente con stile | “Ora una squadra straordinaria” E ringrazia anche il rivale D’Amato

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Sono appena passate le 18, al Salone delle Fontane all’Eur, dirigenti e militanti accolgono con un boato Francesco, neo eletto presidente della Regione Lazio. Ma chi si aspettava un discorso da “brindisi e champagne” resta spiazzato. L’ex presidente della Croce rossa approccia la sala con la compostezza che lo ha contraddistinto per tutta la campagna elettorale. Mai una replica velenosa, mai un tono sopra le righe, mai un attacco agli avversari.affronta con sobrietàil momento del trionfo elettorale che pure ha visto altri in passato (sul fronte opposto) festeggiare in modosguaiato. Il neo presidente della Regione Lazio parla di “una grande emozione e una grande soddisfazione. È stata una corsa breve ma molto intensa – dice – Insieme a questa soddisfazione prevale il senso di ...

Leggi anche Elezioni regionali in Lazio e Lombardia, le prime proiezioni: centrodestracone Fontana, al voto 4 elettori su 10 Elezioni regionali Lazio, i risultati dello spoglio: ......che il centrodestra abbia scelto un candidato relativamente poco conosciuto come Francesco... Letta non sarà un leader, ma il disastro di Lazio e Lombardia non è attribuibile a lui: in ...

Rocca vincente con stile: "Ora una squadra straordinaria". E ... Secolo d'Italia

Elezioni regionali, il centrodestra vincente nel Lazio: Rocca oltre il 50% Il Clandestino Giornale

Chi è Francesco Rocca, il candidato alle regionali vicino all'elezione come presidente del Lazio Corriere Roma

Elezioni regionale in Lazio e Lombardia, i primi exit poll: centrodestra vincente con Rocca e Fontana Il Riformista

Elezioni Regionali, le proiezioni: nel Lazio Rocca al 54,2%, Fontana in Lombardia al 53,9% - Aggiornamento del 13 Febbraio delle ore 19:19 - Aggiornamento del 13 Febbraio delle ore 19:19 RaiNews

Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla ...I dati che giungono dai seggi elettorali lombardi e laziali parlano in maniera molto chiara in questo senso: le candidature di Attilio Fontana e di Francesco Rocca hanno fatto così incetta di consensi ...