Rocca manda ko D' Amato e Bianchi | la proiezione della disfatta a sinistra

Leggi su iltempo

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Il successo del centrodestra alle elezioni regionali che si sono tenuti nel Lazio e in Lombardia è sotto gli occhi di tutti sin dai primi dati emersi non appena si sono concluse le operazioni di voto ed è iniziato il conteggio dei voti alle urne. Swg, l'istituto a cui si appoggia Maratona Mentana su La7, ha fornito il dato delle primadi voto, con una copertura dell'11%. E i risultati sono quelli di una partita senza storia, così come da mesi andavano dicendo i sondaggi. Francescoè al 53,7%, Alessio D'si attesta al 32% tondo, mentre Donatellaracimola appena l'11,8%.è stato il candidato del centrodestra, D'quello di Terzo Polo e Pd, mentre il Movimento 5 Stelle ha indicato il nomegiornalistaRai. ...