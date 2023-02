Risultati Elezioni Lazio 2023 | affluenza | exit poll | proiezioni | segui la diretta dello spoglio

(Di lunedì 13 febbraio 2023)Regionali del, chi ha vinto? Inizia alle ore 15.00 di oggi lunedì 13 febbraiolo scrutinio dei voti al termine del quale verrà nominato il nuovo Presidente della Regione. La sfida vede protagonisti gli schieramenti del centrosinistra, con in campo l’ex Assessore alla Sanità Alessio D’Amato, il centrodestra con Francesco Rocca, ex Presidente della Croce Rossa Italiana, e il Movimento 5 Stelle con la giornalista Donatella Bianchi. Più indietro la coppia di candidati composto da Rosa Rinaldi (Unione Popolare), e Sonia Pecorilli (Partito Comunista Italiano). Escluso dai Giudici invece Fabrizio Pignalberi (Quarto Polo) che pure risultava inizialmente tra i candidati. Per questa tornata elettorale, lo ricordiamo, non è previsto il ballottaggio: pertanto a vincere sarà il candidato che otterrà il ...

...di includere l'indipendenza dell'Audit Service Sierra Leone (ASSL) dopo aver rilasciato... La legge era stata utilizzata per prendere di mira i giornalisti che riferivano die ...ROMA - La prima parte della puntata di PresaDiretta intitolata "Acqua meno 40%" - in onda lunedì 13 febbraio alle 21,20 su Rai3 - sarà dedicata aidelleRegionali in Lazio e in Lombardia. A poche ore dalla chiusura dei seggi, l'analisi del voto e iin tempo reale e le inchieste di PresaDiretta in Lazio e in Lombardia ...

Elezioni regionali Lazio 2023, la DIRETTA del voto: affluenza parziale 7,61% urne aperte, attesa per i risultati Money.it

Elezioni regionali Lombardia 2023, la DIRETTA del voto: affluenza parziale 9,23%, urne aperte, attesa per i risultati Money.it

Elezioni regionali Lazio 2023: notizie e aggiornamenti in diretta RomaToday

Elezioni Lazio, quando i risultati I dati sull'affluenza, gli exit poll, le proiezioni Corriere Roma

Elezioni regionali Lazio e Lombardia: candidati, voto disgiunto, risultati e regole: ecco funziona ilmessaggero.it

Si vanno definendo i blocchi di partenza delle elezioni regionali Lazio del 2023. Anche il Movimento 5 Stelle ha ufficializzato la sua candidata, corrispondente all’ex presidente del WWF Donatella ...Alla nostra mente, e al nostro cuore, le elezioni di oggi e domani non danno conforto. Centrosinistra diviso e indebolito, centrodestra a cavallo dell’onda del 25 settembre. Non il miglior viatico per ...