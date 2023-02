Rihanna incinta | la rivelazione al Super Bowl

Leggi su italiasera

(Di lunedì 13 febbraio 2023) (Adnkronos) –ha rivelato di essereper la seconda volta durante l’attesissimo spettacolo di apertura del2023. La cantante barbadiana, che ha scelto di non coinvolgere nessun ospite speciale allo State Farm Stadium di Glendale in Arizona, ha dato il via all’esibizione dal vivo, la sua prima dopo sette anni, sospesa in alto sopra e vestita completamente di rosso. Con uno sguardo complice alla telecamera, ha aperto la giacca e si è accarezzata la pancia pronunciata, con i fan che hanno ipotizzato che la mossa fosse un annuncio di gravidanza. La notizia è stata poi confermata dal suo staff. In precedenzaaveva accennato al fatto che l’esibizione sarebbe stata un affare di famiglia, affermando che era “importante” che suo figlio la guardasse. In un’intervista ...