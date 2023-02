Rihanna | il fidanzato Asap Rocky | “Lei vale un milione di persone”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 13 febbraio 2023)ilè Rakim Athelaston Mayers meglio conosciuto come: dalla loro unione è arrivato primogenito della coppia del quale non si conosce il nome lo scorso 13 maggio. L’artista delle Barbados sarà la protagonista dell’Half Time Show del Super Bowl in onda su Raidue a partire dalle 00:30. Il primo incontro tra i due risale al 2012 quando Riri collabora per il Diamonds Tour con il rapper e modello newyorkese. Il loro sodalizio continua quando la voce di Umbrella appare nel video musicale della band di. Proprio in quel periodo il giovane tenta l’approccio con la cantante che non mostra di ricambiare l’interesse ed il loro rapporto si evolve in amicizia. Siache,iniziano relazioni con altre: il rapper si ...