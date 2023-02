Rihanna è incinta | l' annuncio al Super Bowl

: l'annuncio è arrivato a sorpresa durante la sua esibizione al Super Bowl. La pop star è, dunque, L'articolo: dettaglio svelato durante l'esibizione al Super Bowl ...del secondo figlio "Non salgo su un palco da sette anni - ha spiegatoalla vigilia del Super Bowl - Ma c'è qualcosa di esaltante in questa sfida. Ed è importante per me farlo ...

Rihanna, incinta del secondo figlio, entusiasma il pubblico del Super Bowl la Repubblica

Lo show di Rihanna incinta al Super Bowl - Il video Open

Rihanna, spettacolo al Super Bowl con sorpresa: è di nuovo incinta TGCOM

Rihanna è incinta: l'annuncio a sorpresa durante lo show al Super Bowl La Gazzetta dello Sport

Kansas City vince il Super Bowl, Rihanna superstar incinta entusiasma il pubblico La Stampa

Rihanna ha dato il via allo spettacolo sospesa su una piattaforma in alto sopra il campo allo State Farm Stadium di Phoenix. La cantante non era l’unica ad elevarsi al di sopra della folla, diversi ba ...Circolava già da qualche giorno l'indiscrezione della seconda gravidanza di Rihanna, adesso è ufficiale: la cantante aspetta un altro bebè dal compagno A$AP Rocky ...