Rihanna è incinta | la sorpresa al Super Bowl

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Un ritorno sul palco decisamente in grande stile quello di, che ieri alha incantato tutti. Una tuta rosso fiammante avvolgeva le sue forme, mostrando una dolce: la seconda gravidanza. Il prestigioso evento si è tenuto ieri presso la State Farm Arena di Glendale, in Arizona, e la donna era presente in qualità di headliner dello spettacolo. In questa circostanza ha eseguito un medley dei suoi più grandi successi mandato il pubblico letteralmente in visibilio.2023: quando, a che ora e come vederlo in diretta tv in Italia Il look diale la dolceIl look diera in total red! Una tuta rosso fiammante avvolgeva le sue dolci forme ...