(Di lunedì 13 febbraio 2023) La nota cantanteè tornata ad esibirsi allo spettacolo di apertura delbowl . I 65 mila dello stadio di Glendale, in Arizona , oltre i milioni di telespettatori, non hanno potuto non ...

Oltre ciò,aveva parlato proprio della sua maternità durante la conferenza stampa di presentazione del Super Bowl, scatenando i suoi fan dicendo: " Quando diventi madre, ti senti come se ......si è presentata con il pancione già grande, fasciata in un total look rosso che non ha lasciato dubbi sulla prossima seconda maternità. La notizia,anche a People dal portavoce ...

Rihanna, confermata l'indiscrezione clamorosa: l'inidizio era nel vestito del Super bowl! Corriere dello Sport

Rihanna show al Super Bowl: l'esibizione da sogno con un annuncio a sorpresa (è incinta) Today.it

Super Bowl, dal trionfo dei Kansas City Chiefs allo show di Rihanna. I momenti clou. FOTO Sky Tg24

Rihanna è di nuovo incinta: la rivelazione durante il Super Bowl! Grazia

Lo spettacolo di Rihanna all’intervallo del Super Bowl | Flashes Il Post

Già quello dice tutto: Rihanna è tornata. Una sorpresa in verità c’è stata: Rihanna è incita, come confermato ufficialmente a Rolling Stone. Incinta e fortissima nel tour de force di 13 minuti al ...Rihanna si è presentata con il pancione già grande, fasciata in un total look rosso che non ha lasciato dubbi sulla prossima seconda maternità. La notizia, confermata anche a People dal portavoce ...