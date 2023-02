Rihanna "col pancione" al Super Bowl infiamma il pubblico

Leggi su agi

(Di lunedì 13 febbraio 2023) AGI - Incredibile esibizione dial2023. La cantante, fasciata in una tuta rosso brillante, con guanti dello stesso colore, hato ilcantando sospesa su un rettangolo trasparente che poi si è adagiato sul campo da gioco. Con lei ungruppo di ballerini che ha condiviso una danza sfrenata sulle note dei grandi successi. Capelli lunghi raccolti in alto in una coda e in parte suddivisi in trecce che lambivano le spalle, ombretto glitter e smalto rosso sulle unghie,fra uno stacco e l'altro di un suo pezzo ha trovato anche il momento giusto per "rifarsi" il trucco, spolverandosi le guance di fard e ritoccando il colore sulle labbra uguale a quello della tuta che indossava. Tuta aperta sull'addome che lasciava intravedere ...