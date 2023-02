Riecco Sinner | sette mesi dopo La rinascita parte da Montpellier - Sport - quotidiano net

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Battuto in finale Cressy, per l'azzurro è il settimo successo. E ora nel ranking è risalito al numero ...

Battuto in finale Cressy, per l'azzurro è il settimo successo. E ora nel ranking è risalito al numero ...A Montpellier agli ottavi anche Sonego A Montpellierè entrato in tabellone assieme ad altri due italiani: Lorenzo Sonego e Luca Nardi . Il torinese, n. 56, è stato bravo all'esordio a ...

Riecco Sinner, sette mesi dopo La rinascita parte da Montpellier QUOTIDIANO NAZIONALE

Australian Open: Tsitsipas vola in Open Australia, riecco Azarenka Agenzia ANSA

Italia, riecco Sinner contro l'Argentina: "Ora sto bene, abbiamo un grande gruppo" La Gazzetta dello Sport

Australian Open, le partite di oggi: riecco Djokovic e la grande occasione di Camila Giorgi. Gli orari Virgilio Sport

Ecco l'Apertura di Tuttosport: "Siamo sempre la Juve" Sportitalia

Sette volte Jannik. Sinner torna ad alzare un trofeo nel ’250’ di Montpellier centrando il settimo titolo in carriera su otto finali disputate, come Matteo Berrettini. Un successo che vale molto più d ...ATP MONTPELLIER - L'azzurro torna a vincere un torneo dopo sette mesi, conquistando il settimo titolo in carriera, il quarto sul veloce indoor. L'americano Maxi ...