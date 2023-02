Revocare il 41-bis a Cospito | la richiesta del pg della Cassazione

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Il regime di 41-bis a cui è sottoposto l'anarchico Alfredodovrebbe essere ridiscusso. E non in nome di una presunta concessione in seguito allo scioperofame, né di alcun ricatto o cedimento, ma in base alla mancanza di oggettivi riscontri, tali da giustificare un provvedimento così ristrettivo. L'ultimo tassello di un dibattito che si trascina ormai da settimane, dal Parlamento alle piazze – anche ieri gli anarchici hanno manifestato a Milano – arriva dalla procura generaleche, in vista dell'udienza sul ricorso presentato dalla difesa diprevista per il 24 febbraio, chiede di annullare e rinviare l'ordinanza del tribunale di Sorveglianza di Roma che dispone il carcere duro. “Emerge nella motivazione dell’ordinanza impugnata – scrive l’avvocato generale ...

Intanto le condizioni dell'anarchico, da 115 giorni in sciopero della fame per protestare contro il regime del 41, è stato trasferito "in via precauzionale" dal carcere di Opera all'ospedale San ...... il leader di gruppi anarchici, essere riconosciuto come punto di riferimento per i suoi scritti o le condanne passate non sono ragioni sufficienti per mantenere Alfredo Cospito al 41 -. Per ...

