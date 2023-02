Rete unica in dirittura d’arrivo? Le opzioni

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Il Governo prova ad accelerare sul dossier, che fra colpi di scena e veloci ritirate, è ancora al punto di partenza, stretto fra gli interessi dei privati, dell’interesse pubblico e delle esigenze di innovazione sulla traiettoria della transizione digitale. A Palazzo Chigi si sarebbe svolte delle riunioni segretissime nelle ultime settimane, stando alle ricostruzioni de Il Sole 24 Ore, per finalizzare un’offerta da parte di CDP concorrente o complementare a quella avanzata dal fondo americano KKR. L’ipotesi divisione dellaSe l’offerta di CDP dovesse essere concorrente a quella di KKR tutto finirà sul tavolo del CdA di TIM, convocato per il 24 febbraio per decidere sull’offerta del Fondi americano che scade il 28 febbraio. A quel punto prevarrà l’offerta più conveniente dal punto di vista del 0rezzo e del piano ...

...(e) palla match della vice capolista e, sul 26 - 26, Milan sbaglia il servizio, mentre nell'azione successiva lo scambio è combattutissimo: i due arbitri non puniscono un intervento sotto...Il Monza di Palladino è ora l'squadra imbattuta nel 2023. I brianzoli hanno sbancato il Dall'Ara di Bologna con ladecisiva di Donati . Il Bologna ha fatto la partita, come ...

Rete unica, Open Fiber chiede ai soci 400 milioni per rispettare i paletti delle banche la Repubblica

Tim, un fondo americano ha messo i bastoni tra le ruote alla rete unica del governo WIRED Italia

Kkr offre un premio a Tim nel caso faccia la rete unica la Repubblica

Rete unica, Stato irretito La Ragione

Tim, partita doppia al ministero per rete unica e possibile riduzione dell’Iva iGizmo.it

Xsolla sta inoltre espandendo il suo Digital Distribution Hub all'industria globale delle telecomunicazioni e ai suoi 7,3 miliardi di utenti ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Per quanto riguarda la ...