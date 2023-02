Repice senza parole | “Il Napoli è ‘scandalosamente’ bello”

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 13 febbraio 2023)INTERVISTA – Ilcontinua a dominare il campionato, portando a casa i tre punti anche nella serata di domenica la sfida contro la Cremonese allo stadio Diego Armando Maradona. Un rendimento, quello della squadra azzurra, che sta continuando a stupire tutti, con numeri e statistiche da capogiro. Anche il giornalista Francesco, storica voce di Radio RAI, ha elogiato gli azzurri nel corso del suo intervento ai microfoni di Radio Kiss Kiss. Per me ilè una squadra scandalosa. Sta dando letteralmente scandalo. Platini e Falcao, a inizio anni Ottanta, vennero definiti in RAI come giocatori scandalosi. Scandalosamente belli NAPLES, ITALY – FEBRUARY 12: Victor Osimhen of SSCcelebrates after scoring the 2-0 goalduring the Serie A match ...