Renault e Nissan | investimento di 600 milioni dollari in India

L'investimento iniziale di circa 600 milioni di dollari porterà alla creazione di 2.000 nuovi posti di lavoro presso iltechnology & business center di Chennai. Allo stesso tempo, la ...Hanno scelto Londra, territorio neutrale, per firmare l'atto di divorzio, anche se nessuno vuole chiamarlo così. Dopo un'alleanza durata ventiquattro anni,hanno ufficializzato il nuovo assetto societario che rappresenta di fatto una separazione amichevole, l'epilogo di anni di lotte e divergenze interne all'alleanza, culminate con l'...

Vers 12h00, le CAC 40 gagne 0,57% à 7 170 points et l'EuroStoxx50, 0,45% à 4 217 points. Renault Group (+1,41% à 41,47 euros) et Nissan ont annoncé une nouvelle vision à long terme pour l'Inde, en ...Après l’annonce d’un nouvel accord capitalistique ces derniers jours, Renault et Nissan continuent de détailler leurs nouveaux plans et leurs investissements communs dans le monde, et notamment en ...