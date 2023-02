Remuzzi | Garattini | Roberta Villa | Telmo Pievani e Gratteri tra gli ospiti di “Tierra!”

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Prende il via venerdì 17 febbraio da Valbrembo, per concludersi sabato 15 aprile a Zanica, l’ottava edizione della rassegna culturale itinerante “Nuove rotte per un mondo più umano”, organizzata e promossa dai Sistemi Bibliotecari di Dalmine e dell’Area Nord-Ovest della Provincia di Bergamo con la collaborazione alla direzione artistica di Ornella Bramani. Il progetto della manifestazione, patrocinata dalla Provincia di Bergamo, è frutto della co-progettazione con la Cooperativa Solidarietà e Lavoro di Genova ed ha ottenuto il sostegno e contributo della Fondazione della Comunità Bergamasca e della Rete Bibliotecaria Bergamasca. Ventidue incontri ad ingresso gratuito vengono ospitati in teatri, auditorium, sale consiliari, centri culturali di altrettanti comuni che hanno aderito all’iniziativa. Ambiente, società e attualità, percorsi di vita, di conoscenza del ...