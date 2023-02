Regione Liguria | oltre 21 milioni di euro per il miglioramento di venti istituti scolastici

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Individuati ulteriori 20 progetti per ildi edificisu tutto il territorio regionale, per un investimento complessivo 21di(21.434.732,39). Le opere riguardano scuole di ogni ordine e grado e sono stati individuati nella programmazione triennale regionale di edilizia scolastica., ha selezionato i progetti immediatamente cantierabili e di maggiore rilevanza sul territorio. I lavori riguardano, in particolare, l’adeguamento sismico e l’efficientamento energetico degli edifici e sono finanziati tramite i fondi del PNRR. Gli interverranno realizzati nei seguenti Comuni: nella provincia di Imperia a Sanremo, Pontedassio, Diano San Pietro e Pornassio, per un totale di 5 edifici; nella ...