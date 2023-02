Regione | Film Commission e MANN celebrano i 70 anni di Troisi

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLaCampania omaggia Massimoa 70dalla sua nascita, con un evento realizzato in collaborazione conCampania e Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Lunedì 13 febbraio alle ore 19.00 presso l’Auditorium del, verrà proiettato, in un’anteprima su invito, il“Da domani mi alzo tardi” di Stefano Veneruso (regista, produttore e sceneggiatore e nipote dell’artista). Il, che gode del contributo dellaCampania – Piano Cinema, è liberamente tratto dall’omonimo romanzo in cui Anna Pavignano ricorda la sua storia d’amore con Massimo, immaginando l’artista in età matura. Nei ruoli di Massimo ...