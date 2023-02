Regionali | Meloni | risultato importante | rafforza lavoro governo

(Di lunedì 13 febbraio 2023) "Complimenti a Francesco Rocca e Attilio Fontana per la netta vittoria di queste elezioni, sicura che entrambi daranno il massimo per onorare il voto e il mandato ricevuto dai cittadini di ...

"La posizione del governoè chiara, siamo al fianco dell'Ucraina che è un paese invaso e ci adoperiamo per la pace. La linea del Governo è sostenuta dai partiti che compongono coalizione di ..."Complimenti a Francesco Rocca e Attilio Fontana per la netta vittoria di queste elezioni, sicura che entrambi daranno il massimo per onorare il voto e il mandato ricevuto dai .... 13 ...

Regionali: affluenza ore 12 all'8,56%, in forte calo. Meloni: andate a votare - Politica Agenzia ANSA

Regionali, Meloni al seggio invita al voto ma non commenta il Festival: “No, no, Sanremo proprio…… Il Fatto Quotidiano

Elezioni regionali, Giannini: "Ecco perché Meloni deve stare attenta a non annientare Berlusconi e Salvini" La Stampa

Regionali, crolla l'affluenza. Chi penalizza l'astensione L'appello di Meloni: «Andate a votare» ilmessaggero.it

Regionali, Lollobrigida: "Questo risultato farà bene a Meloni" - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Siamo certi che il presidente Meloni saprà portare avanti il suo lavoro continuando a mantenere fede agli impegni assunti in campagna elettorale” conclude Mattia.ROMA (ITALPRESS) – “Complimenti a Francesco Rocca e Attilio Fontana per la netta vittoria di queste elezioni regionali, sicura che entrambi ... Così su Facebook il presidente del Consiglio Giorgia ...