REGIONALI Vittoria netta per Rocca e Fontana | c' è solo il centrodestra

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Una “” che “rafforza il lavoro del Governo”. Non sono passate nemmeno due ore dalla chiusura delle urne e la premier Giorgia Meloni fa così la sintesi del voto dellein Lazio e Lombardia. I candidati del, rispettivamente Francescoe Attilio, sono i nuovi governatori delle due regioni e, a spoglio ancora aperto, veleggiano verso percentuali superiori al 50%. I candidati del centrosinistra si fermano tra circa il 35% (Alessio D'Amato nel Lazio) e il 33% (Pierfrancesco Majorino in Lombardia). Il Pd va oltre il 20% in entrambe le regioni, mentre va male per le corse solitarie del Movimento 5 Stelle e del Terzo Polo: nel Lazio Donatella Bianchi va poco oltre l'11%, con il M5S fermo circa al 10%; in Lombardia Letizia Moratti supera di poco ...

FOTO Con lanel Lazio e in Lombardia nelle elezioni del 12 e 13 febbraio 2023, il ... Ex presidente della Croce Rossa Italiana, ha vinto le elezionidel 12 e 13 febbraio 2023 alla ...Elezioniin Lombardia: i risultati Video : Lazio, Rocca: emozione, soddisfazione e grande responsabilità Video : Majorino:netta del centrodestra, Terzo Polo rifletta

Elezioni regionali 2023 Lombardia, Fontana: "Vittoria di squadra" Adnkronos

Regionali Lombardia, Majorino: «La vittoria della destra è netta» Corriere TV

Rampelli: oggi nostra vittoria a regionali, non parliamo di altro Libero Tv

Regionali Lombardia, Majorino: “Vittoria della destra netta e inequivocabile” AGI - Agenzia Italia

Alle ore 15 di lunedì 13 febbraio si sono chiuse le operazioni di voto per le elezioni regionali in Lombardia e Lazio. Secondo i dati del Ministero dell’Interno, la coalizione di centrodestra ha vinto ...Fratelli d'Italia è primo partito in entrambe le regioni. In Lombardia arrivata al 25,5 ... Per Matteo Salvini «è una vittoria di squadra, non mi appassiona il confronto interno. Una conferma che il ...