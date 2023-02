Regionali | trionfo centrodestra | la sinistra piange su spaccature

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Unper illa tornata elettorale dellenel Lazio e in Lombardia. Francesco Rocca, scelto da Giorgia Meloni in rappresentanza dei tre partiti della coalizione di governo, ...

Le elezioni, che sanciscono ildel centrodestra, rafforzano il governo, come ha detto Giorgia Meloni, o rischiano di creare qualche crepa all'interno dell'esecutivo Impossibile, ...Unper il centrodestra la tornata elettorale dellenel Lazio e in Lombardia. Francesco Rocca, scelto da Giorgia Meloni in rappresentanza dei tre partiti della coalizione di governo, ...

è il nuovo presidente della Regione Lazio, strappata al centrosinistra dopo 10 anni di governo. Trionfa l'astensionismo (la percentuale dei votanti è ferma al 37,20% in netto calo rispetto al 66,55 ...Roma, 13 feb. (askanews) - Un trionfo per il centrodestra la tornata elettorale delle regionali nel Lazio e in Lombardia. Francesco Rocca, scelto da Giorgia Meloni in rappresentanza dei tre partiti ...