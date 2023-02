Regionali | Tajani | conferma fiducia in governo | dureremo 5 anni

(Di lunedì 13 febbraio 2023) "L'importante è che ci sia unadelladei cittadini aldi centrodestra. Vedremo i voti di lista, ma non è che uno zero virgola in più o meno cambi la coalizione. C'è grande ...

Per quanto riguarda le divisioni nella maggioranza, in particolare su politica estera e giustizia, per"i giornalisti enfatizzano ogni piccola cosa, ma piccoli spostamenti da una parte o dall'...Elezioni, la destra esulta per la vittoria in Lazio. 'Vittoria. Grazie Lombardia. Grazie Lazio', ha ... ha affermato il vice premier e ministro degli Esteri, Antonio. 'Se confermato ...

Regionali: Tajani, è un voto di fiducia al governo - Politica Agenzia ANSA

Regionali, Tajani(Fi): c'è voto di fiducia cittadini al Governo Agenzia askanews

Regionali: Tajani, è un voto di fiducia al governo La Sicilia

Regionali Lazio, Tajani: è voto di fiducia al governo. Meloni sul 41 bis: «Stato non tratta con ... Il Sole 24 ORE

Regionali, Tajani: "Voto regionale è voto al governo" - LaPresse LAPRESSE

A urne chiuse ci sono le prime reazioni politiche. "Vittoria. Grazie Lombardia. Grazie Lazio", ha scritto sui social il leader ...nel Lazio molto consistente ma anche in Lombardia“, ha dichiarato invece il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervistato dal Tg1, alla luce dei primi dati sulle elezioni regionali.