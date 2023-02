Regionali | Schianchi | Meloni è ancora leader incontrastata Sorprende l' entusiasmo di Salvini | cosa faranno lui e Berlusconi?

Leggi su lastampa

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Difficile, al momento, dire se la coalizione di governo esca più o meno forte da questa tornata elettorale in Lazio e Lombardia. Certamente bisognerà capire come reagirannoallashipdi Giorgianel centrodestra: "Mi colpisce questodi- analizza Francesca, firma de La Stampa -. Senzanon sarebbe al governo e anche questa volta è stato probabilmente triplicato dalladi Fratelli d'Italia. Bisognerà capire ora come reagiranno lui ea tutto questo".