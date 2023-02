Regionali | Salvini | ' vorrei parlare a chi non ha votato | serve capire come restituire fiducia'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Milano, 13 feb. (Adnkronos) - "Mi interessaa chi non haperché quella è una bocciatura per tutti. E dobbiamoe appassionare coloro che a Roma e Milano hanno fatto altre scelte". Lo ha detto il leader della Lega Matteo, commentando i primi risultati elettorali delle elezioniin Lombardia, dalla sede di via Bellerio. "Sono consapevole che tanta gente non è andata a votare -osserva- ma penso che in piccolo il lavoro dei ministri della Lega al governo sia stato apprezzato e ricompensato. In soli 4 mesi in alcune province la Lega ha addirittura raddoppiato il voto delle politiche".