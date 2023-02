Regionali | Salvini | “Gioco di squadra con Giorgia e Silvio funziona Il competitor non è in maggioranza | ma fuori”

(Di lunedì 13 febbraio 2023) “Sono contento perché è una conferma che ildicon“. Con queste parole il segretario della Lega, Matteo, ha commentato da via Bellerio a Milano, gli esiti delle elezioniin Lombardia e Lazio, dove hanno vinto i due candidati presidente del centrodestra, Attilio Fontana e Francesco Rocca.ha scelto di non rispondere a nessuna domanda rimandando a una successiva conferenza stampa “tra un’ora, un’ora e mezza, quando i dati saranno quasi definitivi”. Poco dopo, però, il suo staff ha diffuso una nota per annullare il punto stampa. In merito al risultato del suo partito – che perde il primato in Regione Lombardia, superato di diversi punti percentuali da Fratelli d’Italia – il ministro delle ...

Vittoria schiacciante del centrodestra sia nel Lazio che in Lombardia dopo le elezioniche si sono tenute domenica 12 e lunedì 13 febbraio. Fratelli d'Italia è il primo partito ...(ID) ...... non è più il suo partito, cioè la Lega, la prima forza della Regione, anche se Matteopuò ... crollando rispetto al 17% delle scorsequando si presentarono da soli. Non va per niente ...

Regionali, Salvini: “Gioco di squadra con Giorgia e Silvio funziona Il Fatto Quotidiano

Regionali, Salvini: "Gioco di squadra con Giorgia e Silvio funziona" - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Regionali, Schianchi: "Meloni è ancora leader incontrastata. Sorprende l'entusiasmo di Salvini: cosa faranno lui e ... La Stampa

Regionali, Salvini: «Il gioco di squadra con Giorgia e Silvio funziona» Corriere TV

Con queste parole il segretario della Lega, Matteo Salvini, ha commentato da via Bellerio a Milano, gli esiti delle elezioni regionali in Lombardia e Lazio, dove hanno vinto i due candidati presidente ...Si potrà votare anche domani, lunedì 13 febbraio 2023, quando i seggi saranno aperti dalle 7 alle 15. Elezioni regionali Lombardia, Salvini: "Grazie ai lombardi per aver confermato la fiducia a ...