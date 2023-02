REGIONALI Rocca e Fontana | vittoria netta | c' è solo il centrodestra

Leggi su iltempo

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Una “” che “rafforza il lavoro del Governo”. Non sono passate nemmeno due ore dalla chiusura delle urne e la premier Giorgia Meloni fa così la sintesi del voto dellein Lazio e Lombardia. I candidati del, rispettivamente Francescoe Attilio, sono i nuovi governatori delle due regioni e, a spoglio ancora aperto, veleggiano verso percentuali superiori al 50%. I candidati del centrosinistra si fermano tra circa il 35% (Alessio D'Amato nel Lazio) e il 33% (Pierfrancesco Majorino in Lombardia). Il Pd va oltre il 20% in entrambe le regioni, mentre va male per le corse solitarie del Movimento 5 Stelle e del Terzo Polo: nel Lazio Donatella Bianchi va poco oltre l'11%, con il M5S fermo circa al 10%; in Lombardia Letizia Moratti supera di poco ...