(Di lunedì 13 febbraio 2023) Elezioni, Romano, in un'intervista a La Stampa, ha parlato dellaregistrata finora: "Prenda la Lombardia: si può avere più o meno simpatia per questo o quel candidato, ...

... a causa della proroga, fino a domenica prossima, per la coincidenza con le elezioni. ... esperienza nata per protestare contro i 101 che affossarono l'elezione di Romanoal Quirinale ...Elezioni, Romano, in un'intervista a La Stampa, ha parlato della bassa affluenza registrata finora: "Prenda la Lombardia: si può avere più o meno simpatia per questo o quel candidato, ma lì c'è ...

Regionali, Prodi: “Bassa affluenza I leader non parlano più con le persone…” Globalist.it

Elezioni regionali 2023: la diretta del voto - Politica - ilgiorno.it IL GIORNO

Lazio, elezioni regionali: sui social la campagna non si vede WIRED Italia

Elezioni regionali, seggi aperti nel Lazio: quasi 5 milioni di cittadini ... Il Faro online

Elezioni regionali, sarà corsa a cinque per la presidenza. Presentate ... L'Inchiesta Quotidiano OnLine

Elezioni regionali, Lazio e Lombardia stanno scegliendo le nuove giunte che guideranno le regioni per i prossimi 5 anni. Due sfide diverse, che segneranno anche la politica a livello nazionale. Nel ...Elezioni regionali, Romano Prodi, in un’intervista a La Stampa, ha parlato della bassa affluenza registrata finora: «Prenda la Lombardia: si può avere più o meno simpatia per questo o quel candidato, ...