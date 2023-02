(Di lunedì 13 febbraio 2023) Roma, 13 feb. (Adnkronos) - "Intanto grazie a Majorino e D'Amato per la loro coraggiosa battaglia.non solo sima non sinemmeno laa votare. Le due opa sono state bloccate ma questo non può consolarci". Così Andreadel Pd su twitter.

Andreasi rifà invece alle parole di Letta e lancia un messaggio preciso a Terzo Polo e M5S:...risultati sono stati particolarmente penalizzati dal meccanismo bipolare delle elezioni...... sin dalla giornata di sabato, sia sulla propria rete che sulle strade provinciali e. ... Il personale di Anas è impegnato anche lungo le statali 116 'Randazzo - Capo d'', 284 '...

**Regionali: Orlando, 'divisi si perde e non si porta gente al voto'** OlbiaNotizie

AUTONOMIA DIFFERENZIATA: ORLANDO, "IL NODO IRRISOLTO ... Abruzzoweb.it

**Calcio: stop emendamento a Milleproroghe su proroga diritti tv** Il Sannio Quotidiano

Under 15 Regionali: Città di Cossato-Diavoletti Vercelli 2-1 Corriere della Sera

Dal Massimo alle partecipate: dove comandano gli uomini di Orlando Livesicilia.it

Un aspetto evidente se si considera come, alla vigilia, erano schierati i big del partito regionale. Schlein poteva contare sull’area della sinistra interna, che vede in Andrea Orlando il proprio ...L’ex ministro e deputato arriva in uno degli ultimi circoli al voto per le primarie che danno in testa la candidata Schlein ...