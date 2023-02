Regionali nel Lazio | Rocca in vantaggio 50 | 5-54 | 5% | D’Amato 30-34% | Bianchi 10 | 5-14 | 5%

... che domenica sera, dopo aver votato allelombarde, ha detto ai cronisti di giudicare '... 'La premier Giorgia Meloni è stata molto chiarasuo messaggio sull'Ucraina ai leader europei, la ...15:01 Urne chiuse in Lombardia eLazio Chiusi i seggi per le elezioniin Lazio e Lombardia. Le urne sono rimaste aperte dalle 7 alle 23 di ieri e dalle 7 alle 15 di oggI dati definitivi ...

Elezioni Lazio e Lombardia. Instant poll: cdx avanti, Fontana-Rocca tra 48-52%. LIVE Sky Tg24

Il centrosinistra, che si presenta in coalizione con il Movimento 5 stelle in Lombardia, senza Terzo polo, e in coalizione con il Terzo polo, senza Movimento 5 stelle, nel Lazio, considera invece ...È iniziato lo spoglio delle elezioni regionali in Lombardia. In base all'exit poll del ... Mantova fanalino di coda con il 26 per cento. Nel Milanese, il Comune più virtuoso, quanto a numero di ...