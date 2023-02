Regionali | Meloni “Risultato consolida la compattezza del centrodestra”

(Di lunedì 13 febbraio 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Complimenti a Francesco Rocca e Attilio Fontana per la netta vittoria di queste elezioni, sicura che entrambi daranno il massimo per onorare il voto e il mandato ricevuto dai cittadini di Lazio e Lombardia. Un importante e significativocheladele rafforza il lavoro del Governo”. Così su Facebook il presidente del Consiglio Giorgia. – foto Agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

- L'ex condirettore del Fatto Quotidiano: 'Al fronte del centrosinistra sarebbe servita una Giorgia, come leader forte e riconosciuta. Perché lì chi è il leader ......avvenute le votazioni per eleggere i rispettivi Presidenti di Regione e le nuove Giunte. ... I risultati di queste elezioni sono il primo test per il governo guidato da Giorgia

Regionali: affluenza ore 12 all'8,56%, in forte calo. Meloni: andate a votare - Politica Agenzia ANSA

Regionali, Meloni al seggio invita al voto ma non commenta il Festival: “No, no, Sanremo proprio…… Il Fatto Quotidiano

Regionali, da Meloni a Conte: chi vince e chi perde Il Sole 24 ORE

Regionali 2023, la terza proiezione Tecnè conferma: vince il centrodestra, Rocca e Fontana in testa nel Lazio e in Lombardia TGCOM

Elezioni regionali, Meloni: "Vittoria netta rafforza governo" Adnkronos

"Mi dimetterò da europarlamentare per partecipare al Consiglio regionale nelle file dell'opposizione. I quattro candidati del PD ci sono stati in una inziativa finale, ma non aver avuto un leader a ...Scene da una sconfitta multipla e da una vittoria singola. Il diagramma istantaneo delle regionali fa corrispondere al successo di Giorgia Meloni, il default più cocente di Matteo Salvini, Silvio ...