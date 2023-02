Regionali | Meloni | “Complimenti a Francesco Rocca e Attilio Fontana”

(Di lunedì 13 febbraio 2023) ROMA – “per la netta vittoria di queste elezioni, sicura che entrambi daranno il massimo per onorare il voto e il mandato ricevuto dai cittadini di Lazio e Lombardia. Un importante e significativo risultato che consolida la compattezza del centrodestra e rafforza il lavoro del Governo”. Così sui suoi canali social la premier Giorgia, che è anche leader di Fratelli d’Italia. Dal suo partito si fa sentire anche il senatore Etelwardo Sigismondi, che augura “buon lavoro a, neo presidente della Regione Lazio, e ad, riconfermato governatore della Lombardia. E’ stata una tornata elettorale importante per il ...

Il centrodestra vince, anzi, stravince le elezioniin Lazio e Lombardia. Lo diciamo subito, su tutto c'è il forte segnale dell'affluenza, ...settembre ad oggi dall'esecutivo di Giorgia. ...Sulle, Rocca e Fontana in testa nel Lazio e in Lombardia Gli italiani promuovono i primi 100 giorni del governo. Emerge da un sondaggio realizzato dall'istituto di ricerca Quorum/...

Regionali: affluenza ore 12 all'8,56%, in forte calo. Meloni: andate a votare - Politica Agenzia ANSA

Regionali, da Meloni a Conte: chi vince e chi perde Il Sole 24 ORE

Elezioni regionali, Giannini: "Ecco perché Meloni deve stare attenta a non annientare Berlusconi e Salvini" La Stampa

Regionali 2023, la terza proiezione Tecnè conferma: vince il centrodestra, Rocca e Fontana in testa nel Lazio e in Lombardia TGCOM

Elezioni regionali 2023. Il centrodestra vince in Lazio e Lombardia. Rocca e Fontana sopra il 50%. Meloni: "Risultato ... la Repubblica

Così sui suoi canali social la premier Giorgia Meloni, che è anche leader di Fratelli d’Italia. Dal suo partito si fa sentire anche il senatore Etelwardo Sigismondi, che augura “buon lavoro a ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...