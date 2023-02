Regionali Lombardia | reazioni a caldo | vincono destra e astensione | a sinistra serve un Big Bang

(Di lunedì 13 febbraio 2023) I sondaggi sono stati rispettati. Attilio Fontana e lagoverneranno laper altri cinque anni. L’analisi puntuale dei voti, dei non-voti e dei flussi farà emergere considerazioni e dati più dettagliati di quelli che potrò usare in queste righe. Ma sin d’ora sembra possibile rispondere in modo netto ad alcuni quesiti che sorgono spontanei dopo il risultato odierno. Chi è il vero vincitore? Nelle urne ha vinto la. Nella società civile e politica ha vinto l’. Ha votato il 41,6% degli aventi diritto. Alle politiche dello scorso 25 settembre la partecipazione era stata del 70%. Da un prima ufficiosa conta dei voti, rispetto a cinque mesi fa, laperde circa 900 mila voti; lane perde 600 mila. Sono dati eclatanti, che vanno ben al di là della ...

