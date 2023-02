Regionali Lombardia | prima proiezione sui partiti

Elezionie Lazio: insight poll di Affaritaliani.it Trionfo del Centrodestra alle elezioniine nel Lazio nonostante il forte calo dell'affluenza alle urne. Secondo gli ...Oggi, però, è il giorno dellee Fratelli d'Italia, ma soprattutto la Meloni, si giocano ... Sono chiamati al voto i cittadini die Lazio, due delle regioni più importanti dal punto ...

Regionali Lombardia, i risultati delle elezioni: Fontana verso la vittoria - la Repubblica La Repubblica

Regionali 2023, la seconda proiezione Tecnè conferma: vince il centrodestra, Rocca e Fontana in testa nel Lazio e in Lombardia TGCOM

Elezioni Lazio e Lombardia. Decision desk Quorum: Rocca e Fontana eletti presidenti. LIVE Sky Tg24

Elezioni Regionali, le proiezioni: nel Lazio Rocca al 52,1%, Fontana avanti in Lombardia al 54,4% - A Roma astensionismo record, ha votato il 33,11% - A Roma astensionismo record, ha votato il 33,11% RaiNews

Regionali: affluenza alle ore 19 al 26,24 in forte calo - Politica Agenzia ANSA

Le regionali in Lombardia e Lazio sono state caratterizzate dall’unico vincitore: L’astensione. Hanno votato soltanto il 41,6% in Lombardia e nel Lazio il 43,57% degli aventi diritto. Non si è nemmeno ...Fratelli d'Italia primo partito in Lombardia. Davanti al Pd. Il partito della premier Giorgia Meloni in base alla seconda proiezione Swg per il Tg La7. Davanti quindi anche alla Lega del vicepremier ...