Regionali Lombardia | prima proiezione Rai | Fontana oltre il 50%

Sono passate da poco le 15,30 quando Matteo Salvini già rivendica la vittoria dellecon il tweet "Grazie, grazie Lazio". Come a dire: partita chiusa. E questo nonostante il dato sull'affluenza, inchiodata inal 41,5%, record negativo, abbia lasciato ...Durante la diretta de La Stampa per analizzare i risultati elettorali in Lazio e, il direttore Massimo Giannini ha commentato il preoccupante dato legato all'astensionismo: inmeno di un avente diritto su due si è recato alle urne. Un risultato che non deve soddisfare nessuno, nemmeno la destra che ha stravinto la tornata elettorale.

Attilio Fontana vince le elezioni regionali in Lombardia e si conferma governatore: ecco chi è il candidato del centrodestra che guiderà il Pirellone per altri cinque anni. Nato a Varese, Fontana, 70 ...I più vicini, i consiglieri politici della prima cerchia, sono due figure dal passato non leghista: Pier Attilio Superti, vicesegretario generale della Regione, e Paolo Sensale, portavoce del ...