Regionali Lombardia | Fontana e la destra riconfermate con oltre il 50% Majorino dietro di 20 punti | Moratti flop

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Attilioriconfermato e laancora in mano al centrodopo 28 anni di governo. Il presidente leghista vince la sfida nelle urne e lo fa superando il 56 per cento dei consensi. Sconfitto il candidato di centrosinistra e M5s Pierfrancescoche si fermadi 20e non riesce neanche a insidiare lontanamente l’uscente. E’ un, infine, l’operazione Letizia: il nome lanciato dal Terzo Polo fallisce nel tentativo di raccogliere consensi a. Malissimo l’astensione, nonil 41%. Al momento Fratelli d’Italia è primo partito in Regione, ma non doppia la Lega che non fa peggio delle politiche e tocca il 16,2 per cento dei consensi. Affluenza – Il primo dato che salta ...

'Dopo il trionfo delle politiche, spazzata via la sinistra anche nel Lazio e in, alla quale adesso non resta che piangere. Il verdetto sancito dalle urnee' stato chiaro e non lascia spazio a nessuna interpretazione: il centrodestra unito stravince, ma ......Rocca e Attilio Fontana per la netta vittoria di queste elezioni, sicura che entrambi daranno il massimo per onorare il voto e il mandato ricevuto dai cittadini di Lazio e". ...

Alle elezioni regionali del 2018 Fratelli d’Italia aveva ottenuto ... sicura che entrambi daranno il massimo per onorare il voto e il mandato ricevuto dai cittadini di Lazio e Lombardia", le parole ...commenta dal comitato elettorale di Pierfrancesco Majorino le proiezioni delle Regionali in Lombardia. "Il Pd si è messo in discussione e penso che sia un buon momento per ripartire", ha aggiunto la ...