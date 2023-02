Regionali | Letta “L’Opa contro il Pd non è riuscita”

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 13 febbraio 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Il dato che esce dalle urne in Lombardia e Lazio è chiaro. Il centro destra vince in entrambe le regioni; non possiamo, quindi, essere contenti di questo risultato complessivo, reso ancora più negativo dalla preoccupante crescita dell’astensione”. Lo afferma in una nota il segretario uscente del Pd Enrico.“Tuttavia, in un quadro politico per noi particolarmente complicato e con il vento chiaramente, il Pd ottiene un risultato più che significativo, dimostra il suo sforzo coalizionale e respinge la sfida di M5S e Terzo Polo – aggiunge -. Il tentativo ripetuto di sostituirci come forza principale dell’opposizione non è riuscito.il Pd ha fatto male a chi l’ha tentata. Ci auguriamo che questo risultato dimostri finalmente a M5S e Terzo Polo che l’opposizione va fatta al ...