Regionali Lazio 2023 | Rocca | “Grande soddisfazione | primo compito risollevare sanità”

Secondo le proiezioni Swg per lenel, il Pd avrebbe ottenuto il 19,7%, Azione Italia viva il 3,7%, la Lista D'Amato il 3,2%, Verdi - Sinistra il 2,8%, Demos l'1,3%, +Europa 0,8% e Psi 0,5%. Il M5s, che sosteneva la ...'Non avere leadership nazionale non ci ha aiutato' leggi anche Elezioni, Rocca verso la vittoria. D'Amato secondo Majorino, candidato per il Partito Democratico e il Movimento 5 ...

Regionali Lazio, i risultati delle elezioni: vince Francesco Rocca Repubblica Roma

Regionali Lazio 2023, boom di Fratelli d'Italia: il partito di Giorgia Meloni oltre il 30% Fanpage.it

Elezioni regionali Lazio, l'esultanza di Rocca: «La sinistra ha allontanato i cittadini». Lupi: «Uniti si vince» Corriere Roma

Elezioni Regionali Lazio, quarta proiezione: centrodestra al 53,7%, D'Amato si ferma al 32,3% TGLA7

Elezioni regionali 2023, in Lombardia e Lazio vince il centrodestra. FdI prende più voti di Lega e FI insieme Corriere della Sera

"Voglio fare i miei complimenti ai candidati di Lombardia e Lazio ed in particolare all'amico e collega ... che hanno portato alla sconfitta elettorale alle politiche e alle regionali. Pensiamo al ...I dati definitivi dell'affluenza nei 1.882 comuni al voto per le regionali di Lombardia e Lazio confermano il forte calo della partecipazione: ha votato il 40% (rispetto al 70,63% alle precedenti ...