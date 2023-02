Regionali Lazio 2023 | D’Amato | “Farò opposizione seria e leale”

(Di lunedì 13 febbraio 2023) (Adnkronos) – “Desidero ringraziare tutti gli elettori e le elettrici per il consenso che hanno dato che non è stato comunque sufficiente alla vittoria. Ma ricordo che è stato un risultato superiore a quello delle ultime elezioni”. Così Alessio, candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione, nel suo intervento dal palco del comitato elettorale ribadendo che guiderà l’“in maniera moltoe sui programmi in modo molto”. Il risultato di Nicola Zingaretti, alle ultime, fu del “32,9% adesso sembra che le proiezioni diano un dato superiore. La volta scorsa l’esito fu sufficiente alla vittoria, questa volta no”, ha spiegato. “L’astensionismo è un dato preoccupante. A Roma uno su ...

...quadro politico nazionale Cambierà i rapporti di forza nella coalizione di governo o tra i non alleati all'opposizione A Metropolis oggi dati e commenti in diretta dopo il voto in Lombardia e'Stiamo assistendo alla netta affermazione della coalizione di centrodestra ine Lombardia. Questo ovviamente e' un nettissimo successo da leggere in chiave nazionale e va interpretato come attestato di stima degli elettori laziali e lombardi ai rispettivi candidati ...

Regionali Lazio, i risultati delle elezioni: vince Francesco Rocca Repubblica Roma

Francesco Rocca è il nuovo presidente della Regione Lazio RomaToday

Elezioni regionali 2023, in Lombardia e Lazio vince il centrodestra. FdI prende più voti di Lega e FI insieme Corriere della Sera

Elezioni Lazio e Lombardia. Decision desk Quorum: Rocca e Fontana eletti presidenti. LIVE Sky Tg24

Regionali 2023, la terza proiezione Tecnè conferma: vince il centrodestra, Rocca e Fontana in testa nel Lazio e in Lombardia TGCOM

Tra i partiti crolla Azione-Italia Viva (scesi al 3,9%), mentre Lega e Forza Italia sono quasi appaiate tra l'8,5% e il 9,8%. Fratelli d'Italia svetta con il 32,4% ...Ultime ore per votare nel Lazio il nuovo presidente o la nuova presidente della Regione. Le urne hanno aperto ieri alle 7 e saranno chiuse definitivamente alle 15 di oggi, lunedì 13. Dati… Leggi ...