Regionali Lazio 2023 | D’Amato | “Farò opposizione seria e leale”

(Di lunedì 13 febbraio 2023) (Adnkronos) – “Desidero ringraziare tutti gli elettori e le elettrici per il consenso che hanno dato che non è stato comunque sufficiente alla vittoria. Ma ricordo che è stato un risultato superiore a quello delle ultime elezioni”. Così Alessio, candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione, nel suo intervento dal palco del comitato elettorale ribadendo che guiderà l’“in maniera moltoe sui programmi in modo molto”. Il risultato di Nicola Zingaretti, alle ultime, fu del “32,9% adesso sembra che le proiezioni diano un dato superiore. La volta scorsa l’esito fu sufficiente alla vittoria, questa volta no”, ha spiegato. “L’astensionismo è un dato preoccupante. A Roma uno su ...

Secondo le proiezioni Swg per le elezioni nel Lazio, il Pd avrebbe ottenuto il 19,7%, Azione Italia viva il 3,7%, la Lista D'Amato il 3,2%, Verdi - Sinistra il 2,8%, Demos l'1,3%, +Europa 0,8% e Psi 0,5%. Il M5s, che sosteneva la candidatura.

