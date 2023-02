(Di lunedì 13 febbraio 2023) Roma, 13 feb (Adnkronos) - "Gli elettori premiano l'unità delle coalizioni. Spero che anche Terzo Polo e 5 Stelle finalmente capiscano la lezione. Nella pesante sconfitta il Pdperché è forza unitaria. Ripartire da qui”. Lo scrive su Twitter il capogruppo del Pd in commissione Difesa alla Camera Stefano

...in agricoltura o dalla protezione civile stante l'insufficienza dei fondi'. In sintesi, sono queste le richieste fatte tramite una lettera che il presidente della Cia Sicilia,......in agricoltura o dalla protezione civile stante l'insufficienza dei fondi". In sintesi, sono queste le richieste fatte tramite una lettera che il presidente della Cia Sicilia,...

Regionali: Graziano (Pd), ‘Pd resiste, ripartiamo da qui’ Il Sannio Quotidiano

Azione, Calabria: aderiscono i consiglieri regionali Graziano e De Nisi CityNow

Sliding doors - Via Fedele dal Consiglio regionale, la Corte d’Appello dà ragione a Talerico che ora guarda al Terzo polo LaC news24

Si allarga il raggio di Azione in consiglio regionale... Il Fatto di Calabria

A Paola trionfa Bonaccini. Nessuna preferenza per Cuperlo e De Micheli Cosenza Channel

Roma, 13 feb (Adnkronos) - "Gli elettori premiano l'unità delle coalizioni. Spero che anche Terzo Polo e 5 Stelle finalmente capiscano la lezione. Nella pesante sconfitta il Pd resiste perché è forza ...In sintesi, sono queste le richieste fatte dal presidente della CIA Sicilia, Graziano Scardino, all’assessore regionale all’Agricoltura Luca Sammartino. Nella lettera Scardino evidenzia “la grave ...