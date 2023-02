Regionali | FdI ancora primo partito ma la Lega tiene E il Pd supera M5S

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Centrodestra a valanga. A spoglioin corso, i numeri delle proiezioni confermano le attese della vigilia: la coalizione di Fratelli d'Italia,e Forza Italia fa cappotto sia in...

"Noi oggi vorremmo goderci la vittoria in Regione Lazio e Regione Lombardia, due risultati clamorosi e non parlare di altre questioni". Così il vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli (), rispondendo ad una domanda sulle esternazioni di Berlusconi su Zelenzky. "La posizione del governo Meloni è chiara, siamo al fianco dell'Ucraina che è un paese invaso e ci adoperiamo per la pace.La destra ha vinto le due elezioniin Lombardia e Lazio com'era ampiamente previsto: a soli quattro mesi dalla affermazione ...ruolo del suo partito e salvarlo dalla cannibalizzazione di. ...

In entrambe le regioni, infatti, la maggioranza che sostiene l'esecutivo ... E la luna di miele dell'elettorato con l'esecutivo pare destinata a durare. Se FdI si conferma di gran lunga il primo ...“La netta vittoria del centrodestra nel Lazio e in Lombardia, a distanza di pochi mesi dalle elezioni politiche, dimostra che gli italiani continuano ad essere dalla nostra parte. Nel Lazio, in ...