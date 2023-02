Regionali | Conte | “Nessuno suoni la campana a morto per il M5s Il Pd consegna il Lazio al centrodestra | ha poco da festeggiare”

(Di lunedì 13 febbraio 2023) “Prendiamo atto del risultato, assolutamente non soddisfacente. Qualcuno sta già suonando laper il Movimento 5 stelle, ma non esagererei la portata che rimane circoscritta sul piano regionale, il trend nazionale rimane in crescita”. Lo ha dichiarato il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppecommentando con la stampa i risultati dellenele in Lombardia. “Vedo che nel Pd c’è grande concentrazione sulla nostra performance, capisco che hanno i loro problemi ma ascoltare il redivivo Letta fare dichiarazioni entusiastiche visti i risultati nelfa pensare che hannoda. Dato dell’astensionismo è preoccupante, la nostra democrazia è malata e tutti dobbiamo impegnarci a cercare dei rimedi per ...

Cosi' il leader di M5s, Giuseppe, commentando i risultati delle elezioninella sede di via Campo Marzio. 'Abbiamo costruito un fronte in coalizione con un'area progressista ecologista ...... in parte preoccupazione per 'il dato impressionante dell'astensionismo, malattia della nostra democrazia', ma il deludente risultato di questenon vede arretrare Giuseppeche difende ...

Elezioni regionali, da Meloni a Conte: chi vince e chi perde Il Sole 24 ORE

Regionali, Giuseppe Conte travolto davanti al seggio: "Avete fatto schifo" Il Tempo

Regionali, Letta accusa l’Opa contro il Pd. Conte replica: “Ha poco da festeggiare” Il Fatto Quotidiano

Conte attacca il governo alla chiusura della campagna per le regionali: “È finita la pacchia per la Meloni… Il Fatto Quotidiano

Qualcuno sta già suonando la campana a morto per il Movimento 5 stelle, ma non esagererei la portata che rimane circoscritta sul piano regionale, il trend nazionale rimane in crescita”. Lo ha ...Il Movimento di Conte, senza una prospettiva politica credibile e unitaria ... E in due anni ha portato il Pd oltre il 22%, lo ha collocato al centro del governo del Paese, ha vinto alle regionali e ...