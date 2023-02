Regionali | Calenda | ' non attratto consensi fuori da bacino Terzo Polo' **

E aggiunge: "Abbiamo fatto bene a candidare Francesco Rocca alledel Lazio e ho fatto ... Risptto ai risultati della Lombardia, il sindaco di Bergamo Giorgio Gori attaccae Renzi : "...... guida alle elezionidi Chiara Zennaro I programmi delle elezioniin Lombardia ... è la candidata alla presidenza del terzo polo , composto da Azione di Carloe Italia Viva ...

**Regionali: Calenda, ‘costruzione centro riformista ancora più ... Il Sannio Quotidiano

Regionali, Calenda vota a Roma: “andiamo a votare in modo libero e consapevole” Il Fatto Quotidiano

Regionali, l'appello di Calenda: "Votare in modo libero e consapevole" Liberoquotidiano.it

Regionali: Calenda, ‘sparizione politica Berlusconi sarebbe grande ... Il Sannio Quotidiano

Elezioni regionali 2023, Calenda: "Vince destra, serve partito unico ... Adnkronos

Il centro e la sinistra non sono mai stati in partita, neanche uniti, neanche nell'ipotetico formato del campo largo. Letizia Moratti è stata coraggiosa e si è spesa moltissimo, ma fuori...". Così ...Parte così un attacco a Letizia Moratti. "Non può passare una vita a destra, prima con Berlusconi, poi come vice-presidente di Regione, e poi, perché non la candidano, se ne va con Calenda. Assurdo".