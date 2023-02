Regionali | Calenda a Letta | ' dimezzato voti nel Lazio dove stavamo insieme | basta fuffa'

Lo dichiara il segretario pd, Enrico Letta, commentando le. 2023 - 02 - 13 17:06:35: "Centro e sinistra mai stati in partita" 'La scelta degli elettori è stata chiara e ..."Siamo stati per mesi imprigionati dietro i politicismi mediatici dei variche voleva candidare direttamente una di destra in Lombardia, Conte che è stato in giunta nel Lazio fino all'ultimo ...

Elezioni regionali 2023, Calenda: "Vince destra, serve partito unico riformista" Adnkronos

Regionali, Calenda vota a Roma: “andiamo a votare in modo libero e consapevole” Il Fatto Quotidiano

Regionali: Calenda, centro e sinistra mai stati in partita Tiscali Notizie

Regionali, Calenda “Partito unico di centro ancora più urgente” Il Tempo

Regionali: il flop del Terzo Polo. Che batosta per Renzi e Calenda! Affaritaliani.it

La destra è forte. Le Regionali per noi ostiche. Dobbiamo recuperare il consenso, rispettivamente liberal democratico e social democratico. Fine. Il resto è fuffa e piagnisteo”. Così Carlo Calenda ...francamente se immaginiamo in particolare il Lazio dove c’è un candidato indicato da Letta e Calenda, che consegnano la Regione al centrodestra, avrei poco da festeggiare”. Elly Schlein: “La sconfitta ...