Regionali | Bonaccini | ' se i migliori sono i protagonisti di serie sconfitte altri in campo' **

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Roma, 13 feb (Adnkronos) - "Qualcuno ha detto che idel Pd non starebbero con me, indicando persone chestate protagoniste di questadi. Io non ce l'ho con nessuno ma voglio aprire una storia diversa. Diciamo così: se quelli indicatiallora si fermano un giro e stavolta facciamo giocare quelli chepiù banalmente normali, discreti, ma che hanno dimostrato di saper vincere contro la destra. Perché in democrazia il meglio o peggio dipende dal fatto che si vinca o che si perda. Il giudizio in democrazia lo danno i cittadini, non vale l'autovalutazione". Lo dice Stefanocommentando l'esito del voto in Lazio e Lombardia.

... Antonio Tajani, intervistato dal Tg1, commentando i primi dati sulle elezioni. "Se ...: Astensionismo fenomeno che preoccupa" "L'astensionismo in Lazio e Lombardia è un bel problema. ......in larga parte allo svago da parte dei cittadini chiamati al voto per le elezioni. 22:15 Aggiornameti elezioni: primarie Partito Democratico Novità anche sul fronte Pd. Stefano...

Regionali, Bonaccini: preoccupa il dato dell'affluenza così basso - Il ... Il Sole 24 ORE

Regionali, Bonaccini: affluenza così bassa è preoccupante Agenzia askanews

Elezioni regionali, Bonaccini (Pd): “La scarsa affluenza è un bel problema” Globalist.it

Elezioni regionali 2023 in Lombardia e Lazio: exit poll e risultati la Repubblica

Primarie Pd 2023, Bonaccini in testa davanti a Schlein nei circoli di partito Sky Tg24

Si sono concluse le operazioni di voto dei congressi di circolo del Partito Democratico in Sicilia. I dati vedono il candidato Stefano Bonaccini in testa con il 42,2%; segue Elly Schlein con il 36,9%; ...Lo dice Stefano Bonaccini a proposito dell'esito del voto in Lazio e Lombardia. "Ho detto per primo “basta all'autoflagellazione” e non torno indietro: chiudiamo questa pagina e ne apriamo subito ...