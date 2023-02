Regionali | Bonaccini | ' sconfitta in continuità con il 25 settembre | ora apriamo capitolo nuovo'

Leggi su iltempo

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Roma, 13 feb (Adnkronos) - "Ladi oggi è incon quella delle politiche del 25scorso, dove un Pd ridotto e un campo progressista diviso regalano un'altra vittoria alla destra, anche quando è in difficoltà". Lo dice Stefano. "Credo non ci sia proprio nulla da rimproverare ai nostri due candidati, Pierfrancesco Maiorino e Alessio D'Amato, che anzi ringrazio. E con loro tutte le donne egli uomini del Pd che hanno provato a scongiurare un esito per molti aspetti atteso. Dobbiamo chiudere questoe aprirne uno, dove il Pd torna centrale e attrattivo", aggiunge il candidato alla segreteria del Pd.